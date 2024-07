Attentato a Trump si dimette la direttrice dei servizi segreti Usa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 23 luglio 2024) L’a Donald, durante un comizio elettorale in Pennsylvania, le è costato caro: si è infatti dimessa ladeistatunitensi, Kimberly Cheatle. Che ha rassegnato le dimissioni il giorno dopo la sua audizione al Congresso, secondo quanto anticipato dai media americani. Proprio in audizione, Cheatle aveva riconosciuto il fallimento del Secret Service nel prevenire l’contro, avvenuto il 13 luglio in occasione di un comizio. Ieri ladeiUsa è stata attaccata non solo dai Repubblicani, che da giorni chiedono le sue dimissioni, ma anche dai Democratici. SiladeiUsa dopo l’Cheatle è finita sotto accusa per la gestione della sicurezza durante il comizio in cui un uomo di 20 anni ha sparato contro, colpendo il suo orecchio di striscio.