Ad agosto torna Malpighi Festival

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Arezzo, 23 luglio 2024 –si conferma, per il quarto anno consecutivo, un appuntamento imperdibile dell’estate aretina: tre giorni di musica, teatro, mostre e altre performance artistiche coinvolgeranno le famiglie e i ragazzi di tutta la città, a partire ovviamente dai residenti del complesso popolare che circonda la location del, il parco di via. Quest’anno non mancheranno le novità, tra le quali il mercatino delle pulci e un pomeriggio di live painting. Ma il fiore all’occhiello die in generale di tutte le attività di Arezzo che Spacca rimane a tutti gli effetti la musica e la produzione degli show che si alterneranno sul palco.