Salvini-Tajani è guerra aperta | litigano su tutto anche su Trump e Harris

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024) La notizia del ritiro di Joe Biden dalla corsa per la Casa Bianca ha scosso la politica italiana. Matteoha subito espresso il suo sostegno a Donald. In un post su Facebook,ha criticato Biden, definendolo il “peggior presidente Usa della storia”. Claudio Borghi, senatore della Lega, ha rincarato la dose su X (ex Twitter), parlando di un partito democratico americano “senza morale”.Paolo Formentini, altro parlamentare della Lega, ha ribadito che il futuro degli Stati Uniti è. La posizione della Lega allarga il divario con Forza Italia, perché Il ministro degli Esteri, Antonio, ha mantenuto una posizione più neutra. “Chiunque sarà il prossimo presidente, noi ci lavoreremo bene, sia, sia,” ha dichiarato al Tg1.ha sottolineato l’importanza di mantenere solidi rapporti con gli Stati Uniti, indipendentemente dal leader.