’Notte dei Campioni’ ultimi preparativi Sul ring Ciupitu-Bonicel e Nasri-Vanni

(Di lunedì 22 luglio 2024) BOXE Si avvicina a rapidi passi la “Notte dei Campioni”, manifestazione pugilistica che avrà luogo giovedì al Campo Scuola di via Porta Catene a Ferrara alle 20, per l’organizzazione di Massimiliano Duran, in cui saranno disputati ben tre combattimenti professionistici valevoli per i vacanti titoli continentali e intercontinentali UBO, dei quali saranno protagonisti altrettanti atleti della Pugilistica Padana: l’imbattuto mediomassimo Alexander Ramo si batterà con il pericolosissimo venezuelano Carlos Eduardo Jimenez per l’Intercontinentale; il supermedio Alexandruaffronterà il francese Stevense il superleggero tunisino di Ferraracercherà di prendersi la rivincita sul toscano Simone, imbattuto e il solo ad averlo sconfitto a torso nudo. Entrambi si cimenteranno per la cintura Continentale.