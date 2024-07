Nel Parco Nazionale d’Abruzzo si possono mangiare dei grandi panini casarecci tra i daini

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’erba è tirata a lucido proprio grazie ai, che concimano il terreno naturalmente. Ci accoglie così la guida di questa riserva naturale dove ogni anno nascono nuovi cuccioli di daino, che vivono immersi nella natura nel cuore del. Siamo a Villetta Barrea, in provincia di L’Aquila, dove il Centro Visitaè una delle maggiori attrazioni per famiglie, particolarmente gradita dai bambini. Ma si sa, l’aria di montagna mette fame: e qui c’è anche un angolo nascosto per veri buongustai. Genziana e prodotti tipici alla riserva deiIl negozio di souvenir è pieno di chicche: calamite, prodotti locali e poi tantissime fotografie appese alle pareti in legno che ritraggono il paesaggio, le famiglie di animali, l’evoluzione di questo centro nel tempo.