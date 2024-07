Moto gp Acosta ammette | Nel 2021 sono stato vicino a VR 46

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Bologna, 22 luglio 2024 – Pedroin VR 46? Sì, c’è stata una possibilità nelma non si è concretizzata per questioni di sponsor. Lo ha affermato lo stesso pilota spagnolo in una recente intervista a Marca. Vale Rossi conha un rapporto decisamente migliore rispetto a quello che si è incrinato nel 2015 con Marc Marquez e i due si rispettano profondamente. Per questo motivo una mezza occasione per il colpaccio di mercato la Vr 46 lo ha accarezzato, ma non èpossibile portarlo a termine.vede in Rossi un campione, un trascinatore del mondo delciclismo e il fatto di non essersi sfidati in pista può aver giovato rispetto ai duelli all’ultimo sangue con Marquez.