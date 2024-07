Greenwood e l’ombra gettata sullo United | il suo reintegro nel club avrebbe portato a caos interni Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 22 luglio 2024) Masonè un nuovo giocatore del Marsiglia, acquistato dal Manchester; la scorsa stagione era stato in prestito al Getafe. Ricordiamo che il calciatore inglese nel 2021 era stato sospeso a causa di un’accusa di tentato stupro., l’accusa di stupro esul ManchesterIlscrive: Un nuovo capitolo che inizia proprio mentre si chiude un altro. Sono passati due anni e mezzo da quandoè stato sospeso dalloin seguito al suo arresto per l’accusa di tentato stupro e aggressione. Pochi episodi nella storia recente del calcio inglese hanno scatenato una reazione così forte o gettato un’ombra su un. Loandrà avanti senza, mentre il giocatore cercherà di continuare a ricostruire la sua carriera e la sua vita all’estero, un processo iniziato già lo scorso anno in prestito al Getafe, in Spagna.