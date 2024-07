Citadel i fratelli Russo sono ancora coinvolti nella Stagione 2 dopo il riavvicinamento alla Marvel?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 22 luglio 2024)che ihanno iniziato le trattative per il loro rientro aiStudios, il loro coinvolgimentoserie globale Prime Video è in dubbiola notizia secondo cui Anthony e Joesarebberofase iniziale delle trattative per il loro possibile ritorno aiStudios (regia dei prossimi film sugli Avengers), c'è chi ha ipotizzato una loro uscita di scena da, la serie globale su sui Prime Video ha investito parecchio. Idue dei produttori esecutivi di, serie originale Prime Video che sta cercando di diventare un universo condiviso e interconnesso.: Diana è il secondo capitolo del franchise e di recente è stato rilasciato il teaser trailer che anticipa lo show con Matilda De Angelis protagonista.