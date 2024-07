Solo mezz' ora dopo Biden una ' farsa' il sostegno a Kamala Harris? Il sospetto di Massolo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Si ritira, Joe. Un clamoroso passo indietro: bandiera biancale pressioni dei media e soprattutto del suo stesso partito. Non accetta la nomination e non correrà contro Donald Trump per il bis alla Casa Bianca. L'annuncio è arrivato poco prima delle 20 di domenica 21 luglio, ora italiana, con una lettera affidata ai suoi canali social. Dunque,ha anche annunciato che sosterrànella brevissima corsa a scegliere il suo successore. Ma secondo Giampiero Mas, presidente dell'Ispi,non sarebbe poi così convinto di puntare su, attualmente la sua vicepresidente. Masdice la sua al Tg1 della Rai, pocol'annuncio del ritiro della candidatura del presidente uscente degli Usa. La premessa, secondo Mas, è che la scelta diconfigura "un inedito assoluto" a pochi giorni dalla convention del Partito democratico.