Muore inghiottito dalle sabbie mobili | la tragedia nel lago di Giacopiane alle porte di Genova

(Di domenica 21 luglio 2024) Lo hanno visto uscire dall’acqua da alcuni testimoni, per poi andareo in difficoltà e non riuscendo ad uscire per via del fondo reso viscidodel bacino artificiale, come in un film horror di serie B: lanon è accaduta in una remota località esotica, ma in provincia di. Questa la tragica del 38enne Gabriele Zolezzi, che per festeggiare il suo compleanno aveva scelto di andare in gita a Sestri Levante. L’uomo molto conosciuto in Val d’Aveto viveva nella frazione di Amborzasco e conosceva bene l’invaso di, dove nel luogo dellala segnaletica indica il ‘divieto di balneazione e il pericolo di’, ma la troppa sicurezza lo ha tradito. Al momento di uscire dall’acqua il 38enne si è avvicinato alla zona proibita e in pochi secondi è scomparsodalla melma.