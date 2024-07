Mac Allister | Carboni si è guadagnato il rispetto Molto bravo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024) Macnon ha avuto belle parole solo per Lautaro Martinez e i suoi gol decisivi con l’Argentina. I suoi elogi per Valentinsono degni di nota, l’intervento su AFA Estudio. ELOGI – Alexis Macdall’alto delle sue esperienze con il Liverpool e con l’Argentina ha riservato parole fantastiche nei confronti del giovane 2005 dell’Inter Valentin. Il suo intervento spiega tutto: «Non ha potuto giocarema in allenamento ha dimostrato il suo valore e si èildel gruppo. Anche Lionel Scaloni lo sta facendo crescere, èanche se timido. In campo può fare la differenza assolutamente. Lui e anche Alejandro Garnacho sono due che possono dare tantissimo all’Argentina. Abbiamo speranza per il futuro».