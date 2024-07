Gudmundsson-Inter Marotta lo ‘scarica’ ma resta uno spiraglio – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024) Ieriha chiuso alla possibilità chediventi un nuovo giocatore dell’. Ma sull’attaccante del Genoacomunque una minima opzione per riaprire il discorso, che evidenzia il Corriere dello Sport. DA SCARTARE – Ieri si è allontanato il nome di Albertdall’. Questo sia perché Giuseppeha escluso la possibilità che arrivi, sia perché l’attaccante ha giocato (e segnato) nell’amichevole che il Genoa ha vinto 3-1 contro il Venezia. In Liguria sono ormai convinti che le porte del mercato per l’islandese si siano chiuse, anche se permangono alcune voci per lui e Mateo Retegui., loche può riaprire tutto BUGIA BIANCA? – Non è così scontato che la dirigenza abbia rinunciato al profilo dell’attaccante. Il Corriere dello Sport tiene aperta una porta, perché si vuole dare a Simone Inzaghi un quinto attaccante.