Come difendersi dalle telefonate spam

(Di domenica 21 luglio 2024) Diario di un sopravvissuto (per ora) La fine del mercato tutelato e la grande concorrenza tra le compagnie telefoniche, elettriche e del gas, hanno scandagliato,cani in cerca della preda, decine di compagnie telefoniche che ci riempiono ogni giorno di. Da qualche mese ne ricevo almeno due al giorno, da cellulari che non conosco. Alcune, se accetti la telefonata, staccano subito confidando che la tua curiosità vinca e tu li richiami. Bloccate. Altre sono segreterie telefoniche che non meritano nemmeno una menzione. Bloccate. Il bello viene quando a chiamarti c’è una operatrice viva che sa il tuo nome e la tua fornitura. In questo caso, a seconda del mio stato d’animo rispondo.