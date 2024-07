Ascoli e il Festival delle generazioni Si parte a bomba con Zechini e Rossi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) La prima edizione è stata una, e quindi torna per altri 4 giorni di musica e spettacoli il ‘’, chedomani nello scenario del Chiostro di San Francesco e prosegue fino al 25 luglio. Quattro serate a tema musica ma anche dove l’incontro e il dialogo intergenerazionale sono l’obiettivo finale. Il ‘’ nasce infatti con l’idea di creare un ponte tra le diverse età, offrendo un’occasione unica per giovani e adulti di condividere momenti di cultura e intrattenimento. Tutto questo attraverso una serie di eventi pensati per coinvolgere persone di tutte le età. Siquindi domani sera con ‘afrikalia’, live music con Robertoe Mike(foto).