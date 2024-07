Anticipazioni La Promessa Puntate Spagnole | Curro In Condizioni Gravissime!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 21 luglio 2024)La: Manuel epartono insieme per la guerra ma rischiano di perdere la vita in un’esplosione. Ledisono! Laprosegue e, nel corso delledella soap opera, le cose per Manuel ediventeranno sempre più complicate. Infatti,rischierà di perdere la vita dopo un’esplosione in guerra, e Manuel farà di tutto per salvarlo. Ma ecco che cosa sta per succedere.Lavuole partire per la guerra, Manuel lo segue! Nel corso dellede La, al centro dell’attenzione ci sarà spesso la storia d’amore trae Martina. Dopo essersi liberati del problema relativo a Don Antonio, il principino che Martina avrebbe dovuto sposare,e Martina sono apparentemente liberi di stare insieme.