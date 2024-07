50 minuti prima del ritiro questa nota del medico di Biden | Casa Bianca nel caos

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Clamoroso, per quanto atteso: Joesi è ritirato dalla corsa al bis alla. Lo ha fatto, spiega in una lettera, "nell'interesse della nazione". Spiegherà nel dettaglio le ragioni nel corso della settimana e, afferma, per ora non appoggerà nessuno tra chi potrà sostituirlo (in pole Kamala Harris, la vicepresidente). Un terremoto politico. Un caso enorme, il tutto a una settimana dall'attentato a Donald Trump, lo sfidante, letteralmente vivo per miracolo. Le presidenziali Usa, insomma, si trasformano in una sfida senza precedenti, in una vicenda politica che anche un romanziere avrebbe faticato ad immaginare. Ed in questo contesto, ecco una circostanza curiosa.