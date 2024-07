Those About to Die su Prime Video la serie sull’antica Roma

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 20 luglio 2024) In attesa che a novembre arrivi nei cinema "Il Gladiatore 2" di Ridley Scott suè ora disponibile "to Die", diretta dal regista di "Indipendence Day" e "Godzilla" Roland Emmerich. La, ambientata nell'Anticae nel Colosseo, è stata sceneggiata da Robert Rodat, già autore di ""Salvate il soldato Ryan", ed è ispirata all'omonimo libro di Daniel P. Mannix.Siamo nel 79 D.C. eè la città più ricca del mondo, con un grande flusso di schiavi che arrivano come manodopera e ini che si nutrono di "Panem et Circenses". "to Die" esplora il mondo di questi giochi, caratterizzato da sete di sangue, avidità di denaro, lotte di potere, corruzione, scommesse.