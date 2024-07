Shiloh Jolie Pitt rinuncia al cognome del padre Brad | l’annuncio su un giornale

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 20 luglio 2024) A poche settimane di distanza dalla notizia che, figlia di Angelinaavrebbe deciso di cancellare legalmente ildel, arriva la conferma che la ragazza si sta attivando per rendere definitiva la sua scelta.di cambiare, lasciando solo ilmaterno, è apparso sul Los Angeles Times. Come scrive People, stando alle leggi dello stato della California, prima che un giudice approvi la richiesta di un cittadino per cambiare nome o, il richiedente in questione deve pubblicare la richiesta legale per un mese, nella sezione degli annunci legali di un quotidiano. La figlia delle due star di Hollywood, che oggi ha 18 anni, si chiamerà quindi. Lo stesso magazine riporta cheavrebbe avviato le pratiche per il cambio diil 27 maggio, il giorno del suo compleanno.