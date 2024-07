Sannio Music Fest annullato il concerto di Chiara Civello | ecco da quando sarà possibile ottenere il rimborso dei biglietti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCon una nota stampa gli organizzatori delhanno fatto sapere che è statouno degli eventi in programma: “Con profondo rammarico siamo costretti a comunicare che per insormontabili problematiche di natura tecnico- organizzative indipendenti dalla volontà dell’artista e dell’organizzazione, ildi& Medit Orchestra – previsto per martedì 23 luglio presso il Teatro Romano di Benevento – è statorichiedere ildeigià acquistati a partire da lunedì 28 luglio prossimo. Sono in corso interlocuzioni con il management dell’artista per un probabile recupero delnella prossima primavera”. L'articoloildidaildeiproviene da Anteprima24.it.