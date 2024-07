Partenza alle 16 30 per il raduno nazionale del ’Sì Piaggio’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) E’ un appuntamento atteso ogni anno dagli amanti del mitio Si Piaggio e il conto alla rovescia finisce oggi. Nel pomeriggio,a San Benedetto del Tronto, appuntamento con il 17esimodegli storici motorini che torneranno a sfilare per le strade della Riviera delle Palme. Il ritrovo e l’iscrizione avverrà16.30 al Molo Sud, presso il Circolo Nautico Sambenedettese, dove gli appassionati del Si riceveranno le targhe e gadget, mentre18 ci sarà la ’polverosa’ che darà vita ad un lungo giro per a riviera, che porterà tutti i partecipanti dapprima a Grottammare, presso lo chalet Ragno Verde, per un aperifritto sul mare con tuffo. Per informazioni 338 4129355. Stefania Mezzina