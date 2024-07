Ordine degli psicologi e Amministrazione C’è la firma di un patto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) Il Comune di Como ha sottoscritto con l’della Lombardia, un Protocollo d’intesa per la promozione del benessereco dei cittadini. La collaborazione si concretizzerà nella progettazione, valutazione e monitoraggio di interventi di sostegnoco, oltre a prevedere possibili erogazioni di servizi. I due enti hanno infatti rilevato numerose necessità: attuare iniziative di sensibilizzazione per valorizzare una prospettiva integrata della salute, favorire gli adolescenti nella "lettura" della complessità dei cambiamenti in atto e realizzare servizi di prevenzione e di sostegnoco, con particolare attenzione alla fascia adolescenziale, alla famiglia e ai contesti della comunità.