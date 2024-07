Marina di Pisa quattro minorenni fermati dai carabinieri per ricettazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 - Idella Stazione didihanno denunciato nella notte, accusati di. L'operazione è partita da una segnalazione della proprietaria di uno stabilimento balneare, che aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per un furto in atto. I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno sorpreso i giovani in possesso della refurtiva segnalata (gelati e altri prodotti alimentari), oltre a un mefisto nero, un cacciavite e del denaro contante. La refurtiva è stata restituita alla proprietaria dello stabilimento, mentre il mefisto e il cacciavite sono stati sequestrati. Isono stati segnalati all'Autorità Giudiziaria competente. La Procura della Repubblica presso il tribunale deisi occuperà di giudicare la loro responsabilità nel corso del procedimento minorile.