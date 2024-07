Lo spirito europeo si riscopre a partire dalle feste di Liberazione

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 20 luglio 2024) Con il lento e inesorabile scomparire dei testimoni diretti, giornalisti, storici, comunicatori, non fanno che domandarsi se il 25 aprile, Festa dellanazionale dal nazifascismo, sia ancora un appuntamento del calendario civile sentito dagli italiani, oppure se non si tratti di un giorno ormai scivolato tra le festivita? “inaspettate”, di cui si perdono le motivazioni della colorazione in rosso rispetto ai giorni feriali. Sicuramente il 25 aprile non e? una data accessoria nel calendario della nostra comunita? nazionale se dal 1946 e? una delle poche ricorrenze civili mantenute vive nel tempo, soprattutto grazie anche a una costante, per quanto non uniforme, attenzione istituzionale. La data simboleggia per il nostro Paese il termine di un’insurrezione corale durata circa venti mesi (dall’8 settembre del 1943 al maggio del 1945).