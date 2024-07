Il caso Crowdstrike rivela le cyber-debolezze Ue L’analisi di Monti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 20 luglio 2024) In queste ore sta riprendendo faticosamente l’operatività di strutture pubbliche, banche, ospedali, trasporti, emittenza radiotelevisiva di mezzo mondo rimaste bloccate non da un attacco su larga scala di attori ostili o gruppi criminali ma di un errore di programmazione contenuto in un aggiornamento software per il sistema operativo Microsoft Windows veicolato da una multinazionale dellasecurity,, in tutte le infrastrutture che utilizzano la componente locale della piattaforma denominataFalcon. In sintesi, questo approccio alla gestione dellasecurity prevede che su ogni singolo computer da proteggere venga installato un componente software che poi interagisce con la piattaforma centralizzata del fornitore, che è anche impiegata per veicolare gli aggiornamenti locali.