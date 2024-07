Come cambia il business Disney ora che i bambini guardano YouTube

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 20 luglio 2024) Per la prima volta da oltre mezzo secolo, le nuove generazioni non stanno crescendo assorbendo continuamente i prodotti. Invece di VHS e DVD di cartoni animati e serie televisive, il pubblico dei più piccoli basa il proprio intrattenimento su altri prodotti – tra tutti,. Un dato su tutti: nel 2014 ilChannel, canale televisivo che ha sfornato fenomeni generazionaliZac Efron, Zendaya, Miley Cyrus, Selena Gomez e i Jonas Brothers, era tra i dieci canali più visti negli Stati Uniti (con una media di 2 milioni di spettatori nel primetime). Oggi, dieci anni dopo, si trova all’ottantesimo posto (con circa 130mila persone in media).