Nuovi servizi digitali a disposizione nell’ufficio postale

(Di venerdì 19 luglio 2024) Terminati i lavori di ristrutturazione, l’Ufficiodi Riolunato ora è pronto ad accogliere tutti i principalidella Pubblica Amministrazione grazie al progetto "Polis – Casa dei". Infatti, non appena saranno operativi, i cittadini riolunatesi potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari, e numerosi altriche si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione. Proprio per accogliere questi, l’ufficioha cambiato il suo abituale layout grazie anche alla realizzazione di uno sportello relazionale ribassato, utile per idella pubblica amministrazione appena disponibili.