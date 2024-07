La raffineria di cocaina in un seminterrato Trovate due pistole nascoste nel divano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) Unadellain una palazzina bianca a due piani. Un vero e proprio laboratorio in una stradina senza uscita della periferia di Lentate sul Seveso. Lì sono arrivati, lunedì pomeriggio, gli investigatori dell’Antidroga della Squadra mobile, dopo aver monitorato per giorni gli spostamenti della Fiat Tipo guidata da F.K., ventinovenne albanese incensurato: nel, gli agenti hanno trovato una camera di essiccazione, maschere con filtri, fornelli a microonde, ventilatori elettrici, bacinelle, diversi chili di sostanza da taglio, quattro latte di acetone, bilanci e macchine per il sottovuoto; senza dimenticare 700 grammi di coca già suddivisi in dosi e due armi. L’operazione si è conclusa con l’arresto di K. e dei due presunti complici connazionali S.A. di 40 anni e B.T. di 51, anche se quest’ultimo è stato poi scarcerato a valle dell’udienza di convalida.