La morte improvvisa di Chiara Libraia di passione e professione Cavassini s’è spenta a 57 anni

(Di venerdì 19 luglio 2024) È mortamente, nella notte tra mercoledì e giovedì,(foto), direttrice della Libreria Feltrinelli di Ravenna. Aveva 57. Fino a pochi giorni prima era al lavoro, poi era rimasta a casa perché, aveva detto ai colleghi, non si sentiva bene. Peraveva lavorato alla Feltrinelli di piazza Saffi. Da martedì era ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Ravenna, dove le sue condizioni sono precipitate nel giro di poche ore. Ravennate, da oltre un anno era tornata nella sua città a dirigere la libreria di via Diaz dove, anche in precedenza, aveva ricoperto lo stesso ruolo. Appassionata di politica, in gioventùaveva militato nel partito socialista, in seguito, grazie alla sua profonda conoscenza della musica, era stata assunta alla Ricordi di Bologna.