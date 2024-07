In un solo giorno tredici casi incendi di bosco in Toscana

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 19 luglio 2024) FIRENZE –su tutto il territorio regionale. È stata una giornata impegnativa per l’anto boschivo regionale quella di ieri, 18 luglio. Fondamentale la concentrazione delle forze nelle operazioni di spegnimento di uno nel comune di Riparbella. L’impiego di tre elicotteri della flotta regionale, con la presenza tempestiva di 16 squadre coordinate dal direttore delle operazioni del comune di Riparbella, ha consentito di contenere e spengere in circa due ore uno potenzialmente molto pericoloso per l’alternanza di boschi e terreni abbandonati.