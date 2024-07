Il presidente Biden potrebbe ritirarsi già nel fine settimana | i possibili scenari futuri

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 19 luglio 2024) La campagna elettorale statunitense del 2024 è particolare perché ricca di colpi di scena, con Trump che appare sempre più forte, uscito indenne dall’attentato (e visto da molti quasi come un segno divino), eal contrario che diventa sempre più impopolare non solo tra gli elettori. Probabilmente ildalla corsa presidenziale entro tre o cinque giorni a causa delle pressioni interne al partito democratico. Infatti, sempre più democratici, sia in privato che in pubblico, lo esortano a rinunciare alla sua candidatura per la rielezione. Le richieste sono aumentate soprattutto dopo il confronto televisivo con Donald Trump, doveè uscito come un grande sconfitto.