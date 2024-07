Il fenomeno del K-drama e il successo delle serie tv in streaming

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ormai non sono più una novità i K-ma, anzi, sono diventati sempre più un punto fisso e una sicurezza nella programmazionevarie piattaforme. Insieme a prodotti italiani e atv americane (e spagnole), questo genere di produzioni ha conquistato sempre più pubblico anche nel nostro Paese. Si può parlare didi massa con titoli ormai diventati classici e seguitissimi. A seguire la storia del K-e qualche suggerimento sutv diventate ormai quasi cult. La nascita del K-e il boomproduzioni tv sud coreane I K-, ovvero icoreani, sono conosciuti anche come Koreanovela e sono quelle produzioni realizzate nella Corea del Sud. Nonostante in Italia siano diventati sempre più noti negli ultimi anni, la loro origine è molto antica, basti pensare che hanno iniziato a essere prodotti all'inizio degli anni '60.