Giulio Ciccone un Tour de France…come Filippo Zana al Giro d’Italia? Le analogie

(Di venerdì 19 luglio 2024) Una tappa non esaltante per: sull’arrivo di Isola 2000 l’abruzzese è arrivato a un distacco di 4’45” da Tadej Pogacar e ha perso due posizioni in classifica generale. Dall’ottavo posto al decimo attuale: l’obiettivo top 10 potrebbe diventare più complicato per il corridore della Lidl-Trek che dovrà difendersi tra il tappone di domani e soprattutto la cronometro di domenica. Unde France che perfinora ricalca quello che è stato ildel suo connazionale. Entrambi arrivati con l’obiettivo iniziale di vincere almeno una tappa, entrambi che si sono ritrovati a dover puntare alla classifica generale, cercando di ottenere il miglior risultato possibile, sperando in una top 10.