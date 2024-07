Correa un’altra estate di grandi illusioni Il bomber di stagione – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024) Joaquinsta vivendodi. La dirigenza non cambia la sua posizione e rimane con la stessa certezza dei mesi precedenti secondo Tuttosport.– Joaquinha iniziato la suaall’Inter con un gol contro il Lugano, tra l’altro di notevole fattura. Il dribbling sull’ex Mattia Zanotti ha riportato alle vecchieche l’argentino ha dato nei mesi estivi. Non è la prima volta chesi sblocca in questa, dove si sente pienamente a suo agio. Nel suo primo anno di Inter ha segnato quattro gol nelle amichevoli, lo scorso anno invece due con Lugano e Salisburgo in Austria., il mercato adatto per l’Inter SICUREZZA – La dirigenza non arriverà comunque a considerarecome un nuovo acquisto. L’attaccante è in uscita e rimane nella medesima posizione.