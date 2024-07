Avetrana – Qui non è Hollywood | il trailer della serie su Sarah Scazzi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ci saranno quattro episodi Disney+ ha diffuso il teasere il teaser posternuovaoriginale italiana– Qui non èche sarà disponibile quest’autunno sulla piattaforma streaming in Italia. “– Qui non è” è unain quattro episodi da 60 minuti che racconta il delitto di, dove la giovaneperse la vita, e l’enorme risonanza mediatica che ne seguì. Ogni episodio offre il punto di vista di uno dei protagonististoria:, Sabrina, Michele e Cosima, fornendo un racconto a più voci di uno dei più noti casi di cronaca nera italiana.è un paese soleggiato nella periferia pugliese, vicino al mare. Il 26 agosto 2010,, una ragazza di 15 anni, scompare. Il paese è in subbuglio, soprattutto la cugina Sabrina, che aspettavaa casa sua in via Deledda per andare al mare.