Screening cardiologici e posturali gratuiti ad alta quota | l’iniziativa al passo del Tonale

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 – Camminare fa bene al cuore. Camminare in montagna, facendo bene attenzione agli sforzi, è un vero toccasana. Non stupisce, quindi, che la Malga Valbiolo, rifugio ai 2.250 metri di altitudine nella zona deldelospiti questa domenica, il 21 luglio, una sessione dicardiovascolari eadGli specialisti di Zucchi Wellness Clinic – struttura che fa parte del gruppo San Donato –saranno a disposizione dei pazienti per sottolineare l’importanza della prevenzione nella popolazione sana per chi fa attività fisica. La malga, che si trova alla fine della pista Contrabbandieri del complesso sciistico Adamello Ski, farà da cornice acardiovascolari ee ad accesso libero (fino ad esaurimento delle disponibilità) offerti dagli specialisti di Zucchi Wellness Clinic di Monza.