Reggia di Caserta domani è il Palace Day | tema di quest’anno è l’arte equestre

(Di giovedì 18 luglio 2024)19 luglio, ladi, in collaborazione con la Questura di, parteciperà alDay, giornata internazionale promossa da European Royal Residences. Il #Day riunisce le residenze reali, le istituzioni culturali e il pubblico di tutto il mondo per condividere immagini e contenuti del patrimonio culturale. Ilscelto, con l’obiettivo di riscoprire la storia e il ruolo dei cavalli, in relazione alle attività dell’uomo nel contesto delle corti europee. I cavalli sono parte integrante delle corti europee, così come le scuderie fanno parte del nostro patrimonio architettonico, spesso essendo estensioni materiali del potere di un monarca. Ladiha una lunga tradizionee, calata nella contemporaneità, questa storia continua.