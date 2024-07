La madre di Mbappé racconta | Non avevo mai pianto per Kylian prima della presentazione al Real

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Fayza Lamari,di, ha rilasciato un’intervista a Le Parisien, commentando la sua emozione per ladel figlio alMadrid: “Nonmaiper, ma l’altra mattina mi sono scese delle lacrime. Ricordo che già a 5 anni mi diceva di voler giocare per questo club visto che tutti i suoi idoli erano lì e io pensavo che fosse pazzo. Lasciare Parigi è stato molto difficile.l’ha fatto solo perché è ilMadrid, il club più grande al mondo, con una storia enorme“. “In un club del genere, senza umiltà non si va da nessuna parte. Ma senon fosse stato umile non avrebbe avuto questa carriera. Ha costantemente la capacità di mettersi in discussione – ha aggiunto la donna – L’addio al Psg è stato come un divorzio. Nell’immediato si pensa solo al negativo, ma ci sono anche degli aspetti positivi.