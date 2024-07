Che bello tornare ad Ancona Rossana Casale al Jazz Festival

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) "Un concerto per il mio Maurizio".all’anfiteatro romano, domani (21.30), per l’Summer. Una delleiste più celebri del panorama italiano accosta l’auto al margine destro della strada e risponde al telefono: "Sono a Roma, fanno 39 gradi. Vado all’ombra e parliamo con calma". La celebre corista di Mina, Mia Martini e Loredana Bertè presenterà il suo inedito ´Shades of Blue´, che anticipa l’album di settembre ´Almost Blue´: "Èad, qua è cambiata la mia vita. Ero una giovaneista e mi sono ritrovata madre. Ho vissuto sul Conero fino alla scomparsa di Maurizio". Con lei, Carlo Atti (sax tenore), Luigi Bonafede (piano), Alessandro Maiorino (contrabbasso), Enzo Zirilli (batteria). Signora, com’è nato ´Shades of Blue´? "Da un tenero momento vissuto a Viareggio, dove vivo.