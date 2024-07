Benevento amichevole contro il Roma City | cambia la sede

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoVariazione di programma per ilche ha reso noto che la secondastagionale, prevista per il prossimo 28 luglioilnon si disputerà più presso il campo sportivo del Mancini Park Hotel. La compagine capitolina che milita in serie D dispone di un complesso all’avanguardia dotato di un impianto principale che può ospitare fino a 2500 spettatori. E’ qui che i giallorossi scenderanno in campo nella secondastagionale dopo il debutto di questa domenicail San Giorgio del Sannio di mister Pasquale Ferraro. Questa la nota della società giallorossa: “IlCalcio comunica che la secondain programma il prossimo 28 luglio 2024, alle ore 17:30,la formazione delFC avrà luogo presso il Complesso Sportivo in via Tiberina, a Riano”.