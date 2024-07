Basket serie B Cuore e tecnica c’è Kevin Brigato per l’OraSì

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024)è un giocatore del. La conferma è arrivata ieri pomeriggio, ma l’accordo con il giocatore era già stato trovato da inizio luglio. L’ala classe 1998, legatasi ai giallorossi con un contratto annuale, ritrova coach Gabrielli, che lo ha avuto l’anno scorso in B Interregionale a Senigallia, e laB Nazionale, lasciata nel 2023 dopo l’esperienza a Cassino.è il secondo nuovo acquisto dei ravennati dopo il play Munari e a breve saranno ufficializzati l’ala Paolo Casoni, la guardia tiratrice Flavio Gay e il pivot Riccardo Crespi. A loro si aggiungono i confermati Gabriel Dron, Alessandro Ferrari e Tommaso De Gregori. Per completare il roster,sta cercando un play titolare che possa formare il quintetto con Gay, Ferrari, De Gregori e Crespi, coppia di lunghi che ben si abbina per caratteristiche tecniche.