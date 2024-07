Volley a Parigi 2024 l’Italia cancellerà l’anacronistico zero alla voce medaglie d’oro olimpiche?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il più grande anacronismo legato alnell’ambito dei Giochi olimpici è rappresentato dalloassoluto” nella pvolo. È incredibile pensare come una nazione leader nella disciplina, al punto di avere il campionato femminile di livello più alto del mondo, non sia ancora riuscita a primeggiare nel. In campo maschile, è famigerata la maledizione che colpì la “generazione dei fenomeni”. Per tre volte, la squadra si presentò alle Olimpiadi da campionessa del mondo in carica; per tre volte dovette trangugiare un amaro calice. Nel 1992 e nel 1996 fu sconfitta dall’Olanda sul filo di lana, nel 2000 venne travolta dJugoslavia.