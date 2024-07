Terremoto Sinner cambia la classifica | mazzata tremenda

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 17 luglio 2024)la. Ecco quello che potrebbe succedere nel corso delle prossime settimane. Non sono buone notizie Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato di quelle che sono alcune polemiche sullaATP. Carlos Alcaraz, dopo aver vinto il Roland Garros e Wimbledon, è sempre alle spalle del nostro Jannikche, almeno fino a dopo l’Olimpiade visto che di punti non ne dà, rimarrà davanti a tutti.(Lapresse) – Ilveggente.it“Se nel ranking Jannikresta saldamente in testa la situazione è diversa nella Race dovee Alcaraz sono vicinissimi e lo spagnolo dista solo 250 punti in. I due sono nettamente in testa, davanti ad Alexander Zverev e Daniil Medvedev” svela tennisworlditalia.com.