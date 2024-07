Storia del ristorante che ha fatto scoprire la cucina giapponese a Torino uno dei migliori d' Italia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Wasabi è un'insegna storica della ristorazione, fin da 1997. Dopo un periodo non facile durante la pandemia e il declino, da febbraio di quest'anno è stato riaperto da Masanori Tezuka, già noto in città per aver portato al successo ilMiyabi, in via Villa della Regina (che aveva guadagnato l'ambito premio delle Tre Bacchette nella guida Sushi 2021). Chiusa (temporaneamente?) l'esperienza di quest'ultimo locale, chef Masa, 45 anni,di Kobe, si è dedicato anima e corpo a riportare ai massimi livelli Wasabi, Tre Bacchette nella guida Sushi 2025 di Gambero Rosso, puntando su unatradizionale, lontano dal fusion che impera in tante zone d'