Smart working e rumori molesti è possibile bloccare la ristrutturazione del vicino?

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Da qualche anno loè diventato una modalità di svolgimento del lavoro decisamente più diffusa rispetto al passato. Specialmente durante il periodo della pandemia sono state moltissime le aziende che hanno fatto ricorso alle attività ‘da remoto’, per non fermarsi e non subire contraccolpi potenzialmente assai pericolosi per i loro conti. A partire dal primo aprile 2024 si è però tornati al regime ordinario di cui alla legge n. 81 del 2017: l’imprenditore che intende utilizzare il lavoro agile, dovrà sottoscrivere con ogni dipendente un accordo individuale ad hoc. Sono venute meno quindi tutte quelle regole relative alloagevolato o semplificato ed oggi lavorare da casa, non è più un vero e proprio diritto del lavoratore, bensì – come appena detto – una modalità di esecuzione della prestazione di lavoro. Essa, come tale, va concordata con il capo.