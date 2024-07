Pratolino è qui la musica Musart nel segno dei big

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) FIRENZE Partono oggi sulle note dei Pink Floyd i grandi concerti delFestival Firenze 2024 al Parco Mediceo di, il parco paesaggistico più grande della Toscana inserito nella lista dei siti patrimonio dell’Unesco, già luogo di rappresentazioni ed eventi a beneficio dei Medici e della loro corte. Sul palco saliranno i Pink Floyd Legend, band che da vent’anni rende il miglior omaggio alladei Pink Floyd, e l’Orchestra della Toscana, tra le più apprezzate compagini italiane, per una speciale versione di "The Dark Side of the Moon".