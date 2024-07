L’irresistibile leggerezza del Maestrale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Si dice che la Sardegna faccia perdere la testa, che sia un po’ come l’Africa: una volta che l’hai vista, ti rimane appicciata addosso come la salsedine e ne hai bisogno per sopravvivere. Accade però solo a quelli più fortunati e curiosi che riescono a intravederne l’anima vera, al di là del suo fascino estivo e delle spiagge che sembrano ricordare cartoline di mondi lontani. «Questo è il mio porto, il mio punto d’arrivo. Qui voglio vivere, diventare vecchio». È successo a Fabrizio De André, ed è successo tanti anni fa anche ad Andres Fiore, figura geniale e creativa, che alla fine degli anni Sessanta creò uno dei più longevi e affascinanti club d’Italia: il Ritual. Era un’epoca diversa, frizzante e di estremo cambiamento per l’Isola, rivoluzionaria.