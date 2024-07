Il sesso non deve sempre riguardare l’orgasmo o la penetrazione Così si è sbloccata l’intimità con mio marito | ecco la storia di Elaine

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Unadifficile fatta di cadute e rinascite. Per questo, il nome è di fantasia per tutelare la sua privacy, ha deciso di condividere con i lettori del sito britannico Metro la sua, proprio per aiutare tutte le donne in difficoltà a trovare la forza per gestire anche i momenti più difficili. I rapporti sentimentali personostati difficili a causa di un abuso subito a soli 14 anni da un ragazzo di 24 anni: “Pensavo chee amore significassero la stessa cosa. Dunque credevo di dover farecon le persone fin da subito per dimostrare la mia serietà nel volere una relazione”. Poi il matrimonio, tre figli e il divorzio nel 2018. Masaràgrata al suo ex: “Mi ha mostrato rispetto e quanto ilpotesse essere meraviglioso, appagante e speciale. Quando ci siamo incontrati, mi sono sentita di nuovo al sicuro.