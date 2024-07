Il ‘Discorso del Re’ Carlo legge il discorso programmatico del governo laburista Crescita economica per imprese e lavoratori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 luglio 2024 - Primo programma 'Labour' dopo 15 anni perIII che oggi pronuncia ildel Re’, una cerimonia solenne in cui svela il piano legislativo deldi Starmer, dopo la schiacciante vittoria dei laburisti sui conservatori alle elezioni legislative del 4 luglio. Unricco di tradizione, in cui il sovrano arriva in carrozza, e che segna l'apertura della nuova sessione di Westminster dopo le elezioni che hanno portato all'arrivo a Downing Street il nuovo primo ministro. Il sovrano 75enne, tornato all'attività pubblica da 3 mesi dopo la diagnosi di cancro di gennaio, è affiancato dalla regina Camilla.