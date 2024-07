I cittadini chiedono misure per ridurre le disuguaglianze ma la politica non ci sente Dietro c’è anche un problema di percezione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Pubblichiamo un contributo di Camilla Borgna, Renzo Carriero e Filippo Barbera, docenti di Sociologia all’università di Torino Negli ultimi trent’anni, le diseguaglianze economiche in Italia, già alte rispetto agli altri paesi Ocse, sono decisamente aumentate, sia in termini di reddito che di ricchezza. A fronte di ciò, non dovrebbe sorprendere che sia altala domanda di redistribuzione: indagini internazionali come la European Social Survey o l’International Social Survey Programme mostrano che il sostegno per le politiche redistributive è estremamente alto. Ad esempio, nel 2022, il 73% degli italiani era d’accordo con l’affermazione che “il governo dovrebbe prendere delleperle differenze nei livelli di reddito”. Tuttavia, tali politiche non sono spesso prioritarie nelle agende dei partiti.