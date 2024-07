Atletica tante speranze azzurre in pedana e in pista a Banska Bystrica per gli Europei Under 18!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Prendono il via domami, giovedì a, in Slovacchia, gli18 dicon quattro giornate di intense competizioni fino a domenica. C’è un entusiasmo palpabile nell’aria in casa Italia, alimentato dai risultati straordinari ottenuti nella prima parte della stagione. Dopo aver tifato per i grandi campioni di fronte alla tv o sugli spalti dello Stadio Olimpico, ora tocca ai giovani talenti brillare in questo evento dedicato agli allievi. La squadra italiana, la più numerosa nella breve storia della manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, conta 68 atleti: 35 ragazzi e 33 ragazze, tutti nati nel 2007 e 2008. Per molti, sarà la prima volta a indossare la maglia azzurra, con l’opportunità di mettersi in luce in un contesto internazionale e di accumulare preziosa esperienza.